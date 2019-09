Odbor Evropskega parlamenta: Plumbova in Trocsanyi ne moreta biti komisarja

Bruselj, 30. septembra - V odboru Evropskega parlamenta za pravne zadeve so danes še enkrat glasovali o komisarskih kandidatih iz Romunije in Madžarske, socialdemokratki Rovani Plumb in konservativcu Laszlu Trocsanyiju, ter ocenili, da zaradi navzkrižja interesov nista sposobna opravljati funkcije, za katero sta predlagana, so sporočili iz parlamenta.