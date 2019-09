V ZDA in Evropi, tudi v Sloveniji, odpoklic zdravil za zgago

London/Washington/Ljubljana, 30. septembra - V več evropskih državah in v ZDA je v teku odpoklic zdravil za zgago z učinkovino ranitidin, saj so v določenih proizvodih odkrili onesnaženje z nečistočo N-nitrosodimetilamin (NDMA), ki je potencialno rakotvorna za človeka. V Sloveniji se to zdravilo trži pod imenom Ranital in so ga že odpoklicali, tako da ga v lekarnah trenutno ni mogoče dobiti.