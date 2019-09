Tesni sodelavci stopili v bran Trumpu, demokrati vztrajajo pri svojem

Washington, 30. septembra - Spopad med republikanci in demokrati glede obtožb o zlorabi pooblastil na račun predsednika države Donalda Trumpa se je v nedeljo odvil v televizijskih studiih, kjer so v pogovornih oddajah Trumpovi sodelavci strnili vrste v njegovo obrambo, medtem ko so demokrati neomajno vztrajali pri nedopustnosti početja predsednika države.