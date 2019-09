Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. in 29. 9.)

Ljubljana, 29. septembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o izjavi predsednika deželne vlade Furlanije-Julijske krajine Massimiliana Fedrige glede nadaljevanja in okrepitve dvostranskega sporazuma Italije in Slovenije, da na meji delujejo mešane patrulje, poročale so tudi o urjenju šestih astronavtov v kraških jamah.