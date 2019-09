Socialni dialog v okviru ESS zaustavljen, na potezi Šarec

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 27. septembra - Delodajalci so na seji ESS sporočili, da do nadaljnjega ne bodo sodelovali v socialnem dialogu, saj se ne strinjajo, da se predloge zakonov v DZ vlaga mimo ESS. To skrbi tudi sindikate. Oboji rešitev pričakujejo od premierja Marjana Šarca. Neusklajene predloge je sicer v postopek poslala Levica, kjer so odstop od dialoga označili za izsiljevanje.