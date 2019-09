Socialni dialog v okviru ESS do nadaljnjega prekinjen

Ljubljana, 27. septembra - Delodajalci so na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) sporočili, da do nadaljnjega ne bodo sodelovali v socialnem dialogu, saj se ne strinjajo, da se predloge zakonov v DZ vlaga mimo ESS. To skrbi tudi sindikate, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič pa je zato demonstrativno odstopila z mesta predsednice ESS.