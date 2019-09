Vatovec: Levica ni partner ESS in ne more biti del socialnega dialoga

Ljubljana, 27. septembra - V Levici so po današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), na kateri so predstavniki delodajalcev in sindikatov prekinili dialog, poudarili, da ne morejo biti krivi za prekinitev, saj da stranka ni partner ESS. Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je potezo označil za izsiljevanje socialnih partnerjev, predvsem delodajalcev.