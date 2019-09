Lani sanitarna sečnja predstavljala dve tretjini poseka

Ljubljana, 29. septembra - V slovenskih gozdovih so lani po podatkih statističnega urada posekali 6,06 milijona kubičnih metrov bruto lesne mase, kar je 21,6 odstotka več kot predlani. Sanitarna sečnja zaradi poškodb, ki so jih povzročil podlubniki po žledu in vetrolomu, je predstavljala približno 67 odstotkov celotnega poseka.