Na Ponikvi pri Šentjurju 16. Slomškov dan

Šentjur, 28. septembra - Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Slovenski katehetski urad in Župnija Ponikva danes na Ponikvi pri Šentjurju pripravljajo že 16. Slomškov dan. Tradicionalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov, staršev, otrok in drugih bo letos potekalo pod naslovom Skupaj bomo poboljšali svet, so sporočili iz omenjenega društva.