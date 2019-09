Šole udeležbe mladih na Podnebnem štrajku ne bodo omejevale

Ljubljana, 26. septembra - Petkovim protestom, s katerimi bodo mladi znova izrazili zahteve za ukrepanje proti podnebnim spremembam, se bodo pridružili tudi slovenski učenci in dijaki s Podnebnim štrajkom. V šolah sicer skrb mladih za zdravo okolje podpirajo, so pa nekateri ravnatelji in starši zadržani do shodov, ki so med poukom. Ministrstvo posebnih navodil šolam ni dalo.