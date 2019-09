Za prva dela na južnem delu tretje razvojne osi sedem interesentov

Ljubljana, 26. septembra - Na javno naročilo za gradnjo hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi od Novega mesta do priključka Osredek v vrednosti 94,6 milijona evrov in v dveh sklopih je Darsu prijavo za sodelovanje oddalo sedem gradbincev. Dars bo najprej ugotavljal njihovo sposobnost in nato ustrezne povabil k oddaji ponudb, so povedali v Darsu.