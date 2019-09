Ob letošnjih DEKD bo posebna pozornost namenjena reki Ljubljanici in njenim zakladom

pripravila Tatjana Zemljič

Vrhnika, 26. septembra - Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) bodo v Sloveniji potekali od 28. septembra do 12. oktobra. Moto letošnje akcije pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije je Dediščina # umetnost # razvedrilo, temi se pridružuje tudi Slovenija. Odprtje bo v petek na Vrhniki, kjer so pripravili pester celodnevni program.