Poljska športna javnost samozavestna pred obračunom s Slovenijo

Varšava, 26. septembra - Tudi v poljski športni javnosti temperatura vse bolj narašča pred nocojšnjo tekmo polfinala EP v odbojki med Slovenijo in Poljsko. Mediji na Poljskem so si bolj ali manj enotni, da so svetovni prvaki na turnirju pokazali izjemno igro, zato na tekmo z gostiteljico gledajo z veliko mero samozavesti. Bolj jih skrbi letalski prevoz do Pariza.