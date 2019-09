Zunanji minister repatriacijo Slovencev iz Venezuele pričakuje v naslednjih tednih

New York, 26. septembra - Zunanji minister Miro Cerar je v New Yorku ob robu splošne razprave 74. zasedanja Generalne skupščine ZN v pogovoru s slovenskimi dopisniki dejal, da se bo vračanje ljudi slovenskega porekla iz Venezuele začelo v nekaj tednih. Cerar je odgovarjal tudi na vprašanja o Iranu in drugih temah.