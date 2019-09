Cerar podpira vstop Hrvaške v območje schengna, a ob izpolnjevanju pogojev

New York, 26. septembra - Slovenski zunanji minister Miro Cerar je slovenskim dopisnikom v New Yorku, kjer se udeležuje splošne razprave 74. Generalne skupščine ZN, dejal, da podpira vstop Hrvaške v območje schengna, kar je tudi v interesu Slovenije, vendar mora Hrvaška za to izpolniti varnostno-tehnične pogoje in spoštovati evropske demokratične ter pravne standarde.