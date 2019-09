DZ za enake možnosti žensk in moških

Ljubljana, 26. septembra - DZ je s 54 glasovi za in 4 proti sprejel novelo zakona o enakih možnostih žensk in moških. Povečala naj bi delež premalo zastopanega spola pri sestavi delovnih teles vlade ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava. Tak cilj je tudi pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov lokalne in narodne skupnosti v takšne organe.