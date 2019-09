V Izraelu tudi končni rezultati potrdili zmago Ganca

Tel Aviv, 25. septembra - Izraelski predsednik Reuven Rivlin je danes prejel končne rezultate predčasnih parlamentarnih volitev, ki so potekale prejšnji teden. Tudi te so potrdile zmago sredinske Modre in bele stranke Benija Ganca, desni Likud premierja Benjamina Netanjhuja pa je dobil sedež več, kot so mu jih pripisovali začasni rezultati.