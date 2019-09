DZ podaljšal pravico do nadomestila zaradi oviranega ribolova v Piranskem zalivu

Ljubljana, 26. septembra - Državni zbor je danes sprejel spremembo zakona, ki ureja posamezna vprašanja glede razsodbe arbitražnega sodišča o meji s Hrvaško. Obdobje, v katerem so ribiči upravičeni do nadomestila zaradi oviranega gospodarskega ribolova in za materialno škodo, ki jim jo povzročijo tuja plovila, se s tem podaljšuje za dve leti.