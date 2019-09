Altria in Philip Morris opustila idejo o združitvi

Washington, 25. septembra - Ameriška tobačna velikana Altria in Philip Morris sta prekinila pogovore o morebitni združitvi. Podjetji sta namero izrazili v luči vse manjše prodaje cigaret in naraščajoče priljubljenosti alternativnih proizvodov, kot so elektronske cigarete. Slednje medtem v ZDA vse bolj razburjajo, saj naj bi bile povezane že z devetimi primeri smrti.