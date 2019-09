SOS podpira nadaljnje aktivnosti za pokrajine in dvig povprečnine

Kranj, 25. septembra - Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS) je na današnji seji v Kranju med drugim razpravljalo o predlogu ustanovitve pokrajin in povprečnini. Podprli so nadaljnje aktivnosti glede ustanavljanja pokrajin in napovedali nadaljevanje prizadevanj za spremembo formule za izračun povprečnine.