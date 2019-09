Projekt COME IN! izboljšal dostopnost do nekaterih piranskih kulturnih znamenitosti

Ljubljana, 25. septembra - V Narodnem muzeju Slovenije so dopoldne predstavili evropski projekt COME IN! (VSTOPITE!): Sodelovanje za večjo dostopnost muzejev osebam s posebnimi potrebami. V projektu, ki ga sofinancira program Srednja Evropa, sodelujeta tudi slovenska partnerja Pomorski muzej Sergej Mašera Piran in Občina Piran.