Povezovanje šol in gospodarstva za uporabne projekte

Nova Gorica, 25. septembra - Dijaki novogoriškega Šolskega centra so v projektu, izpeljanem v okviru programa Erasmus+, skupaj s kolegi po Evropi iskali inovativne rešitve za različne tehnične probleme. Kot so povedali na današnji predstavitvi, so v dveh letih skupaj s strokovnjaki iz družbe Mahle v sklopu praktičnega usposabljanja poiskali sedem rešitev.