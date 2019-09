Mnogi manjši vinogradniki ne vedo, kam z letošnjim pridelkom grozdja

Šentjur, 25. septembra - Medtem ko je trgatev po Sloveniji v polnem teku, se predvsem manjši in srednje veliki vinogradniki spopadajo s težavo, kam z letošnjim pridelkom grozdja. Zaradi vse večjih zalog neprodanega vina, ki je posledica prevelikega uvoza, se večji odkupovalci otepajo odkupa, so danes opozorili v Zvezi društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis.