V stranki DeSUS že stekle priprave na januarski volilni kongres

Ljubljana, 24. septembra - V stranki DeSUS so začeli priprave na izredni volilni in programski kongres, ki bo 17. januarja. Dolgoletni predsednik stranke Karl Erjavec, ki je že napovedal svojo kandidaturo, zagovarja vrnitev stranke h koreninam. A dodaja, da je treba program modernizirati, predvsem z odgovori na izzive, povezane z zdravo hrano in okoljskimi spremembami.