Trump na GS ZN zavrnil globalizem

New York, 24. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku 74. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku danes zavrnil globalizem in zatrdil, da prihodnost pripada domoljubom, ne pa globalistom. V govoru je hvalil gospodarske dosežke ZDA in se zavzel za mir na svetu.