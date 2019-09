Uspehi športnih plezalcev niso vprašljivi, je pa prihodnost kranjske tekme

Ljubljana, 24. septembra - Domači športni plezalci visoko motivirani pričakujejo svetovni pokal v težavnosti v Kranju. V ospredju domače ekipe sta svetovni prvakinja in podprvakinja Janja Garnbret in Mia Krampl. Če motivacija in uspehi slovenskih plezalcev niso vprašljivi, pa je negotova prihodnost kranjske tekme, ki še ni vključena na tekmovalni spored za leto 2020.