Noč raziskovalcev priložnost za spoznavanje poklica in življenja znanstvenikov

pripravila Lea udovč

Ljubljana, 25. septembra - Evropska mesta bodo v petek v znamenju Evropske noči raziskovalcev. Na ta dan se namreč vsako leto široko odprejo vrata znanstvenih in raziskovalnih organizacij, ulice in trge pa zasedejo predavanja in delavnice, z namenom, da bi predstavili poklic in življenje znanstvenika širši javnosti. Številni dogodki bodo potekali tudi po Sloveniji.