Kačič: Navedbe o domnevno spornih izplačilih nekorektne

Maribor, 24. septembra - Rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič v odzivu na medijsko poročanje o domnevno spornih 50 milijonov evrov izplačil na njihovi univerzi poudarja, da gre za "nekorektno poročanje, ki ne predstavlja ustrezno realnih dejstev". Kot je pojasnil na današnji seji senata univerze, so podatki, ki so jih povzeli mediji, nepopolni in nekorektno povzeti.