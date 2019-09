Šarec na podnebnem vrhu in razpravi o trajnostnem razvoju

New York, 24. septembra - Premier Marjan Šarec se je v ponedeljek v New Yorku udeležil podnebnega vrha ZN in razprave Svetovnega ekonomskega foruma (WEF) o trajnostnem razvoju, ki bo prednostna naloga predsedovanja Slovenije Svetu EU. V Izjavi za medije je med drugim menil, da je Slovenija glede podnebnih ukrepov kredibilna država.