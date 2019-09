Türk: ZDA so žrtev nepredvidljive in slabo premišljene zunanje politike

New York, 23. septembra - Nekdanji predsednik Danilo Türk, ki se na povabilo Madridskega kluba in pobude Concordia Summit v New Yorku udeležuje razprav in srečanj ob začetku zasedanja 74. Generalne skupščine ZN, je v pogovoru za STA med drugim izrazil upanje, da se napetosti med ZDA in Iranom ne bodo sprevrgle v nov spopad na Bližnjem vzhodu.