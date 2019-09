O pravici vedeti na posvetu ob bližajočem se svetovnem dnevu

Ljubljana, 23. septembra - Za uporabnike je najbolj pomembno, da pridejo do informacij in dokumentov hitro, celovito in enostavno, je na posvetu ob svetovnem dnevu pravice vedeti, ki ga obeležujemo 28. septembra, danes dejal minister za javno upravo Rudi Medved. Pri informacijskem pooblaščencu pa poudarjajo, da je svoboden pretok informacij v interesu vseh.