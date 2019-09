V Ajdovščini poskus uboja tujega državljana

Nova Gorica, 23. septembra - V sredo v zgodnjih večernih urah je v Ajdovščini prišlo do poskusa uboja. Mlajši moški je pred hotelom v Ajdovščini z nožem poškodoval 64-letnega državljana Francije, nato pa pobegnil. Policisti so dan zatem prijeli 19-letnega slovenskega državljana, ki se je sicer rodil in živi na Švedskem, zadnje mesece pa je neprijavljen živel pri sorodnikih.