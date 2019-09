Uzbekistan prepovedal pretirano razkošne poroke

Taškent, 23. septembra - V Uzbekistanu poslej na poročnem slavju ne bo smelo biti več kot 250 gostov, dveh glasbenih skupin in treh luksuznih limuzin. Takšna so nova pravila o porokah, ki jih je prejšnji teden sprejel parlament v Taškentu, njihov glavnih cilj pa je preprečiti prekomerno trošenje in posledične socialne stiske družin.