Brown dva dni po odhodu od Patriots napovedal konec kariere

Boston, 23. septembra - Dva dni za tem, ko so New England Patriots odpustili Antonia Browna, je slednji napovedal konec kariere v najmočnejši ligi na svetu v ameriškem nogometu. "Nikoli več ne bom igral v ligi NFL," je v nedeljo tvitnil eden najboljših lovilcev zadnjih let, ki je od marca zamenjal kar tri klube.