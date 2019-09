Azijske borze s padci

Tokio, 23. septembra - Azijske borze so današnje trgovanje večinoma končale s padci, med vlagatelji pa je prisotna negotovost zaradi trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko. Ameriški predsednik Donald Trump je minuli konec tedna dejal, da želi skleniti celovit trgovinski dogovor in ne le dogovor o večjem ameriškem uvozu na Kitajsko.