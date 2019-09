Ob koncu tedna na primorski avtocesti precejšnji zastoji

Ljubljana, 22. septembra - Ob koncu tedna je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbarkomanda in Brezovico močno upočasnjen promet proti Ljubljani. Potovalni čas se zato podaljša do 50 minut. Gneča je tudi med priključkom Unec in priključkom Brezovica. Tam se potovalni čas podaljša za do 30 minut. Do zastojev prihaja tudi med Logatcem in Vrhniko.