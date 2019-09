Zaradi tajfuna na Japonskem odpovedali več sto letov

Tokio, 22. septembra - Zaradi tajfuna Tapah, ki se je z juga približal Japonski, so tam odpovedali več sto letov. Tajfun s sunki vetra do 160 kilometrov na uro in močnim deževjem naj bi se ponoči približal prefekturi Nagasaki. Oblasti so več kot 2000 prebivalcem južnega otoka Okinawa svetovale evakuacijo, tajfun pa bo prizadel tudi Korejski polotok in Tajvan.