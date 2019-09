Dva gostitelja izpadla v osmini finala EP

Ljubljana, 21. septembra - Od štirih gostiteljev evropskega odbojkarskega prvenstva sta v igri za kolajne le še dva, in sicer Slovenija ter Francija. Izpadli sta Nizozemska in Belgija, če je bil poraz Nizozemske proti Nemčiji pričakovan, pa so veliko presenečenje pripravili Ukrajinci, ki so s 3:2 premagali Belgijce.