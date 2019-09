Madsen zmagovalec Cardiffa, Žagar tokrat brez finala

Cardiff, 21. septembra - Speedwayisti so v valižanskem Cardiffu odpeljali predzadnjo dirko sezone svetovnega prvenstva. Zmagal je Danec Leon Madsen pred Rusom Emilom Sajfutdinovom, tretji je bil Poljak Bartosz Zmarzlik. Slovenskemu speedwayistu Mateju žagarju se tokrat ni uspelo prebiti v finale, prišel je do polfinala in dirko z devetimi točkami končal na osmem mestu.