Zeleni val zajel Zemljo

Ljubljana/Pariz, 21. septembra - Na tisoče prostovoljcev po vsem svetu je danes čistilo obale, parke in mesta v okviru pobude Očistimo svet. Po navedbah organizacije Let's Do It Foundation, ki koordinira akcijo, so zabeležili sodelujoče iz več kot 160 držav. V Sloveniji sta obrežje Save čistila minister za okolje Simon Zajc ter minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.