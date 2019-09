Bogatajeva tretja, povratnica Klinčeva tik za njo

Stams, 21. septembra - Avstrijski Stams danes in jutri gosti tekme celinskega pokala, ki se jih udeležuje tudi močna slovenska zasedba smučark skakalk. Prvič po decembrski poškodbi kolena je nastopila Ema Klinec. V prvi deseterici je bilo kar pet Slovenk, najboljši Urša Bogataj in Ema Klinec na tretjem in četrtem mestu.