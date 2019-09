Na Brdu zbrali skoraj 8000 evrov za pediatrično kliniko

Brdo pri Kranju, 20. septembra - Na Brdu pri Kranju sta revizijska družba PwC in Nogometna zveza Slovenije (NZS) izpeljali drugi dobrodelni poslovni nogometni turnir Nogomet za boljši svet. Udeleženci so skupno zbrali 7880 evrov, ki so jih podarili Pediatrični kliniki UKC Ljubljana.