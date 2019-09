UKC Ljubljana v zadnjem času vložil tudi tožbe zaradi blatenja dobrega imena

Ljubljana, 26. septembra - V minulem tednu je predvsem po družbenih omrežjih odmevala tožba, ki jo je UKC Ljubljana vložil zoper nekdanjega zaposlenega, zdravnika Blaža Mrevljeta, ki je bil v javnosti kritičen do razmer v bolnišnici. A to ni edina tožba, s katero želi UKC "zaščititi svoje dobro ime". V zadnjem času so vložili nekaj tožb zoper posameznike in medije.