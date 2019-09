V Srbiji po novem srbsko-kitajske policijske patrulje

Beograd, 20. septembra - V nekaterih srbskih mestih, vključno z Beogradom, so z delom začele skupne kitajsko-srbske policijske patrulje. Patrulje naj bi bile prisotne na krajih, ki so pomembni za kitajske državljane in blizu turističnih znamenitosti. S tem želijo Kitajcem v Srbiji olajšati komunikacijo, poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua.