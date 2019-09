Šarec je bil seznanjen s Puričevo namero za odstop, odločitev spoštuje

Ljubljana, 20. septembra - Predsednik vlade Marjan Šarec je bil seznanjen z namero ministra za razvoj in kohezijsko politiko Iztoka Puriča, da odstopi, so za STA sporočili iz njegovega kabineta. Dodali so, da premier ministrovo odločitev spoštuje. Drugi odgovori za zdaj še niso znani, med drugim, ali bo kohezijski resor ostal v rokah SAB.