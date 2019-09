Težave pri delovanju sistema eZdravje odpravljene

Ljubljana, 20. septembra - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v sodelovanju z zunanjimi partnerji, vzdrževalci sistemske infrastrukture, odpravili težave v delovanju eZdravja, ki so se pojavljale danes. V prihodnjih dneh bodo na NIJZ skrbno spremljali delovanje vseh rešitev eZdravja in nadaljevali delom za stabilizacijo sistema, so napovedali na NIJZ.