Več primorskih in notranjskih občin pristopilo k projektu trajnostne mobilnosti

Ljubljana, 20. septembra - Dvajset primorskih in notranjskih občin je pristopilo k projektu Elena 2 na področju trajnostne mobilnosti in trajnostnega mestnega potniškega prometa. Projekt omogoča pridobitev finančne pomoči EIB za pripravo dokumentacije za naložbene projekte. Teh naj bi bilo na Primorskem in Notranjskem predvidoma za več kot 50 milijonov evrov.