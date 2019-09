V Münchnu začetek 186. Oktoberfesta

München, 21. septembra - V bavarski prestolnici München se bo danes ob 12. uri, ko bo münchenski župan tradicionalno odprl prvi sodček piva, začel 186. Oktoberfest. Festival bo trajal do 6. oktobra, letos pa bodo prvič na prizorišču omejili uporabo električnih skirojev. Pivo se bo ponovno podražilo in bo večinoma stalo med 10,8 in 11,8 evra za liter.