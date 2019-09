V Mariboru bi Ottokarju Kernstocku odvzeli naziv častni občan

Maribor, 20. septembra - Mariborski občinski odbor za mednarodno in medmestno sodelovanje bo komisiji za priznanja in nagrade predlagal, da pripravi predlog za odvzem naziva častni občan mesta Maribor Ottokarju Kernstocku. Naziv je sporen zaradi dejstva, da je Kernstock "neposredno povezan z začetkom nacizma v Avstriji", so danes sporočili z občine.