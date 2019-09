Golemac na čelu koprske barke vsaj do konca sezone 2021/22

Koper, 20. septembra - Košarkarski klub Koper Primorska in trener članske ekipe Jurica Golemac sta se po osvojitvi slovenske superpokalne lovorike dogovorila za novo pogodbo. Dvainštiridesetletni trener bo zasedbo z Obale vodil vsaj do konca sezone 2021/22, so danes potrdili v klubu.